В ОНК назвали освобождение Мамаева победой гуманизма

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Освобождение из СИЗО осужденного за разбой инвалида-колясочника Антона Мамаева, которому в среду суд изменил меру пресечения, можно назвать настоящей победой гуманности над судебной системой, однако хотелось бы, чтобы такое происходило гораздо чаще, рассказала РИА Новости замглавы столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

"Это действительно ценная и редкая победа гуманности над не всегда бывающей человечной судебной системой. Антон бы в СИЗО просто умер и он сам это отлично понимал, так что судья, приняв решение об освобождении его из-под стражи, фактически спасла ему жизнь", — сообщила Меркачева.

По словам правозащитницы, до последнего момента были сомнения, что судья вынести подобный приговор. "Она могла и оставить его под стражей, ведь в прошлый раз тоже отталкивались от медицинского заключения, но оставили Антона в СИЗО. Мы очень рады, что сейчас было принято противоположное решение. К сожалению такие "хэппи-энды" в российских судах случаются ничтожно редко. Эту ситуацию следует кардинально менять и пример случая с Мамаевым может послужить хорошей стартовой точкой для этого", — уточнила Меркачева.