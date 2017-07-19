Бывшего банкира из Тольятти подозревают в краже миллионов у VIP-клиентов

САМАРА, 19 июл — РИА Новости. Экс-руководителя одного из офисов Сбербанка в Тольятти подозревают в краже денег со счетов VIP-клиентов, сообщил РИА Новости адвокат одного из потерпевших Антон Бегеба.
Как сообщил Бегеба, его клиент в 2014 году открыл в Сбербанке три счета и внес на них в общей сложности 60 миллионов рублей. После этого мужчина стал VIP-клиентом и обслуживался по программе "Сбербанк Премьер". Персональным менеджером его клиента, по адвоката Бегебы, стал руководитель одного из дополнительных офисов в Тольятти Илья Садыков. Весной 2017 года мужчина приехал в банк и узнал, что его персональный менеджер отсутствует, а сотрудники банка сообщили ему, что на счетах у него осталось 200 тысяч рублей.
По информации адвоката, сейчас Садыков задержан, арестован судом и находится в следственном изоляторе.
В ГУМВД по Самарской области от комментариев по уголовному делу отказались, сославшись на тайну следствия. При этом факт возбуждения дела отрицать не стали. Сумму ущерба от действий бывшего руководителя офиса в полиции также раскрывать не стали. В пресс-службе поволжского банка Сбербанка России РИА Новости сообщили, что в настоящее время ведется расследование. Банк взаимодействует с правоохранительными органами. В интересах следствия детали не раскрываются.