Бывшего банкира из Тольятти подозревают в краже миллионов у VIP-клиентов

САМАРА, 19 июл — РИА Новости. Экс-руководителя одного из офисов Сбербанка в Тольятти подозревают в краже денег со счетов VIP-клиентов, сообщил РИА Новости адвокат одного из потерпевших Антон Бегеба.

"В отношении бывшего руководителя тольяттинского дополнительного офиса Сбербанка было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. По моей информации, включая моего клиента, по делу являются потерпевшими 10 человек. При этом количество потерпевших может увеличиться. Часть людей может пока не знать, что их деньги украдены со счетов", — сказал собеседник агентства.

Как сообщил Бегеба, его клиент в 2014 году открыл в Сбербанке три счета и внес на них в общей сложности 60 миллионов рублей. После этого мужчина стал VIP-клиентом и обслуживался по программе "Сбербанк Премьер". Персональным менеджером его клиента, по адвоката Бегебы, стал руководитель одного из дополнительных офисов в Тольятти Илья Садыков. Весной 2017 года мужчина приехал в банк и узнал, что его персональный менеджер отсутствует, а сотрудники банка сообщили ему, что на счетах у него осталось 200 тысяч рублей.

По информации адвоката, сейчас Садыков задержан, арестован судом и находится в следственном изоляторе.

"Параллельно мы направили исковое заявление в суд о взыскании со Сбербанка денежных средств, которые состоят из основного долга и процентов, которые мы посчитали в соответствии с нормами по закону о защите прав потребителя… Общая сумма иска у нас в настоящий момент составляет около 200 миллионов рублей. Пока рассмотрение иска не началось", — добавил Бегеба.

В ГУМВД по Самарской области от комментариев по уголовному делу отказались, сославшись на тайну следствия. При этом факт возбуждения дела отрицать не стали. Сумму ущерба от действий бывшего руководителя офиса в полиции также раскрывать не стали. В пресс-службе поволжского банка Сбербанка России РИА Новости сообщили, что в настоящее время ведется расследование. Банк взаимодействует с правоохранительными органами. В интересах следствия детали не раскрываются.