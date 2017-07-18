В Югре экс-полицейский, продавший данные журналистам, получил условный срок

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 июл — РИА Новости. Бывшему замначальника дежурной части УМВД в Сургуте (ХМАО) дали 5 лет заключения условно за передачу журналистам служебных сведений в обмен на абонементы в фитнес-клуб и билеты в кино, сообщили РИА Новости в окружном следственном управлении СК РФ.

В ведомстве отметили, что "сотрудничество" экс-сотрудника полиции и местного сетевого издания длилось не менее девяти месяцев.

"В период с августа 2015 года по апрель 2016 года, подсудимый, занимая должность заместителя начальника дежурной части УМВД России по городу Сургуту, передавал руководителю одного из информационных ресурсов сведения об оперативной обстановке на территории города, лицах, причастных к совершению преступлений, данные о потерпевших, а также фото- и видеоматериалы с мест происшествий, за что получал вознаграждения в виде оплаты абонементов фитнес-клуба и билетов на киносеансы", — рассказали агентству в следственном управлении.

Уголовное дело было возбуждено по статье "мелкое взяточничество и получение взятки за незаконные действия", отмечается, что в ходе следствия и на суде мужчина признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.

"Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно и штрафа в размере 2 миллионов рублей", — резюмировали в ведомстве.