В Ростове украинец предстанет перед судом по делу о подготовке теракта

КРАСНОДАР, 18 июл — РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд 26 июля начнет рассматривать уголовное дело гражданина Украины Алексея Сизоновича, обвиняемого в участии в подготовке теракта, который планировалось совершить в сентябре прошлого года, сообщает суд.
По версии органов предварительного расследования, Сизонович и "неустановленное следствием лицо" в апреле 2014 года в Киеве создали организованную группу, вступив в преступный сговор, для совершения взрывов и террористических актов на территории Украины и РФ.
"Неустановленное лицо осуществляло руководство, а подсудимый Сизонович собирал информацию об объектах транспортной инфраструктуры, а также, обладая специальными познаниями в области взрывотехники, изготавливал различные взрывные устройства", — говорится в сообщении.
"Осуществить задуманное не удалось, так как подсудимый был задержан сотрудниками правоохранительных органов", — заявляют в пресс-службе суда.