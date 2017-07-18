В Ростове украинец предстанет перед судом по делу о подготовке теракта

КРАСНОДАР, 18 июл — РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд 26 июля начнет рассматривать уголовное дело гражданина Украины Алексея Сизоновича, обвиняемого в участии в подготовке теракта, который планировалось совершить в сентябре прошлого года, сообщает суд.

По версии органов предварительного расследования, Сизонович и "неустановленное следствием лицо" в апреле 2014 года в Киеве создали организованную группу, вступив в преступный сговор, для совершения взрывов и террористических актов на территории Украины и РФ.

"Неустановленное лицо осуществляло руководство, а подсудимый Сизонович собирал информацию об объектах транспортной инфраструктуры, а также, обладая специальными познаниями в области взрывотехники, изготавливал различные взрывные устройства", — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в конце мая прошлого года Сизонович получил указание выехать в город Каменск-Шахтинский Ростовской области, чтобы осмотреть и сфотографировать железнодорожный вокзал и вокзал станции "Лихая", чтобы определить места закладки взрывных устройств. Как отмечает ведомство, действия украинца были подготовкой к террористическому акту, который планировалось совершить в сентябре 2016 года.

"Осуществить задуманное не удалось, так как подсудимый был задержан сотрудниками правоохранительных органов", — заявляют в пресс-службе суда.