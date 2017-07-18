СК ходатайствует о домашнем аресте братьев, напавших на полицию в Москве

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Следователи Москвы ходатайствуют о домашнем аресте братьев-близнецов, напавших на полицейских при задержании, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по столице Юлия Иванова.

Отмечается, что 12 июля двое мужчин, будучи пьяными, при задержании за побои, нанесенные охраннику продуктового магазина, напали на двух полицейских, нанеся им удары по лицу и ногам. Кроме того, одному из полицейских был распылен в лицо газовый баллончик, в результате чего правоохранитель получил ожог глаз первой степени. Сообщается, что сейчас жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает.

По данному факту расследуется дело против двух 27-летних братьев-двойняшек по статье "применение насилия в отношении представителя власти, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

"Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении каждого из фигурантов. Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", — сообщила Иванова.