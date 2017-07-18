МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Следователи Москвы ходатайствуют о домашнем аресте братьев-близнецов, напавших на полицейских при задержании, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по столице Юлия Иванова.
По данному факту расследуется дело против двух 27-летних братьев-двойняшек по статье "применение насилия в отношении представителя власти, совершенное группой лиц по предварительному сговору".
"Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении каждого из фигурантов. Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", — сообщила Иванова.