Бывший вице-губернатор Алтая получил восемь лет колонии за взятки

БАРНАУЛ, 18 июл — РИА Новости. Железнодорожный суд Барнаула во вторник приговорил бывшего вице-губернатора Алтайского края Юрия Денисова к 8 годам колонии строго режима за многочисленные взятки, а его жену — к 5 годам лишения свободы условно за посредничество, сообщил РИА Новости представитель суда.
Денисова обвиняли во взяточничестве, сопряженном с вымогательством. Его супруге вменяли посредничество при получении взяток. По версии следствия, всего Денисов получил взяток на 2,5 миллиона рублей.
Супругу Денисова сотрудники ФСБ задержали 4 марта 2016 года при получении очередной части взятки в сумме 200 тысяч рублей. Во время следствия жена бывшего чиновника находилась под домашним арестом, но на суд во вторник явилась с большой дорожной сумкой.
Ранее сторона государственного обвинения просила суд назначить бывшему чиновнику 10 лет лишения свободы.
Оглашение приговора длилось несколько часов, с перерывами, дело насчитывает более 180 томов. Вину подсудимые не признали.