Бывший вице-губернатор Алтая получил восемь лет колонии за взятки

БАРНАУЛ, 18 июл — РИА Новости. Железнодорожный суд Барнаула во вторник приговорил бывшего вице-губернатора Алтайского края Юрия Денисова к 8 годам колонии строго режима за многочисленные взятки, а его жену — к 5 годам лишения свободы условно за посредничество, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Суд признал виновным бывшего чиновника по всем четырем эпизодам дела и приговорил его к 8 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 4,5 миллиона рублей. Аналогичное решение суд принял в отношении супруги чиновника, ее приговорили к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы условно и штрафу в размере 1,7 миллиона рублей, — сказал собеседник агентства.

Денисова обвиняли во взяточничестве, сопряженном с вымогательством. Его супруге вменяли посредничество при получении взяток. По версии следствия, всего Денисов получил взяток на 2,5 миллиона рублей.

Супругу Денисова сотрудники ФСБ задержали 4 марта 2016 года при получении очередной части взятки в сумме 200 тысяч рублей. Во время следствия жена бывшего чиновника находилась под домашним арестом, но на суд во вторник явилась с большой дорожной сумкой.

Ранее сторона государственного обвинения просила суд назначить бывшему чиновнику 10 лет лишения свободы.

Оглашение приговора длилось несколько часов, с перерывами, дело насчитывает более 180 томов. Вину подсудимые не признали.