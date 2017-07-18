На Новом Арбате образовалась глухая пробка из-за пожара в высотке

Сотрудники противопожарной службы на тушении возгорания в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве

Сотрудники противопожарной службы на тушении возгорания в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Практически стоячая пробка в 2 километра образовалась во вторник утром на Новом Арбате из-за крупного пожара в высотке, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки".

Пробка наблюдается на стороне проспекта, ведущего в центр Москвы, и простирается от гостиницы "Украина" до дома 15, где и происходит пожар. Средняя скорость движения там — 5 километров в час. Сторона Нового Арбата, ведущая в область, едет в зеленой и желтой зонах.

Как заявили РИА Новости в пресс-службе ЦОДД, водителям рекомендуется объезжать этот участок по прилегающим улицам.

"Пожарные занимают правый ряд при движении в сторону центра. Движение осуществляется по оставшимся двум полосам", — отметили в пресс-службе.

Из высотки сейчас валит густой черный дым.

"Дом-книжка" на Новом Арбате, 15 — это 26-этажное здание площадью 28,9 тысячи квадратных метров, оно было построено в 1968 году и долго находилось на балансе мэрии Москвы. Внешне здание напоминает раскрытую книгу, поэтому получило такое название.

В марте 2016 года власти на аукционе продали объект компании "Апарт Груп". Сейчас эту структуру через "Холдинг Девелопмент" контролирует совладелец Capital Group Павел Те (90%), чья компания сейчас проводит реконструкцию здания. Еще по 5% у топ-менеджеров компании Станислава Дащинского и Валентины Станововой.