Под Иркутском завели дело после пожара с семью жертвами

ИРКУТСК, 18 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту пожара в городе Братске Иркутской области, в результате которого погибли семь человек, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Иркутской области.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения при разборе пепелища в городе Братске обгоревших останков семи человек по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время проводятся судебно-медицинские экспертизы останков. По версии следствия, причиной пожара стало короткое замыкание.