Против примкнувшего к боевикам в Сирии жителя Татарстана возбудили дело

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл – РИА Новости. Управление ФСБ по Татарстану возбудило уголовное дело в отношении жителя республики, который вступил в ряды одной из группировок запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Управлением ФСБ России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ ("Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем") в отношении жителя Татарстана, уроженца одной из республик Центральной Азии Туйчиева Ш.М., 1987 года рождения", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, Туйчиев в январе 2016 года "нелегально пересек границу Сирийской Арабской Республики, где добровольно вступил в ряды группировки "Джамаат Таухид ва Джихад", являющейся структурным звеном международной террористической организации "Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам"*. "В настоящее время, в составе указанной организации, выполняет функции боевика", — отмечается в релизе.

*Террористическая организация, запрещенная в России.