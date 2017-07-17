Против примкнувшего к боевикам в Сирии жителя Татарстана возбудили дело

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл – РИА Новости. Управление ФСБ по Татарстану возбудило уголовное дело в отношении жителя республики, который вступил в ряды одной из группировок запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.
По информации пресс-службы, Туйчиев в январе 2016 года "нелегально пересек границу Сирийской Арабской Республики, где добровольно вступил в ряды группировки "Джамаат Таухид ва Джихад", являющейся структурным звеном международной террористической организации "Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам"*. "В настоящее время, в составе указанной организации, выполняет функции боевика", — отмечается в релизе.
*Террористическая организация, запрещенная в России.