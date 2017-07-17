Полицейские изъяли крупную партию контрафактного ботокса в Москве

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Полицейские из отдела по борьбе с экономической преступностью при силовой поддержке Росгвардии задержали организаторов и участников группы, занимавшейся продажей контрафактной косметики на западе Москвы, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что группа продавала контрафактный ботокс.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО города Москве при силовой поддержке бойцов Росгвардии по Москве задержали организаторов и участников группы, подозреваемых в производстве и сбыте контрафактных товаров народного потребления с незаконным использованием товарного знака всемирно известной фирмы", — сказала Волк.

Подозреваемые организовали производство ботокса и наносили на него товарный знак без разрешения правообладателя. В течение года они продавали флаконы через интернет. Когда оперативники пришли в офисы и квартиры подозреваемых, они обнаружили 9 коробок, в которых находилось больше ста единиц фальсифицированного ботокса, этикетки и пузырьки для фасовки вещества. Все это было изъято, сообщил источник. Название компании, под которую подозреваемые пытались подделать свой товар, он не сообщил.

Как заявила официальный представитель МВД РФ, подозреваемые получили свыше 10 миллионов рублей нелегального дохода.

"Главным следственным управлением ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 180 УК РФ. В настоящее время задержаны 7 граждан из различных регионов Российской Федерации в возрасте от 30 до 55 лет", — добавила Волк.