Мосгорсуд признал законным арест замглавы Курской области по делу о взятке

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест заместителя главы Курской области Василия Зубкова, обвиняемого во взяточничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Апелляционная инстанция оставила без изменения решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказали в пресс-службе. Таким образом, суд отклонил жалобу его защиты, настаивавшей на изменении меры пресечения. По решению суда, он останется под стражей до 4 августа.

Замглавы Курской области, председатель комитета региональной безопасности Василий Зубков обвиняется в получении особо крупной взятки от предпринимателя (часть 6 статьи 290 УК РФ). Следователь сообщил в суде, что обвиняемый частично признал вину.

Зубков 20 лет служил в МЧС, уволился в звании генерал-майора. Защита чиновника отмечала, что при обыске у него не нашли каких-либо крупных сумм денег или ценностей.

Ранее суд отправил под домашний арест до 4 августа заместителя директора по строительству ООО "Строительная компания Своя квартира" Александра Филимонова, который "в полном объеме признал вину в даче взятки и изобличил других фигурантов дела".