В Оренбурге пенсионерка заперла в квартире 10 кошек и уехала на дачу

УФА, 16 июл – РИА Новости, Рамиля Салихова. Оренбургские полицейские выясняют, почему пенсионерка закрыла в квартире более 10 бездомных кошек и на несколько дней уехала на дачу, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного МВД.

По данным ведомства, в социальной сети появилась информация от зоозащитников о том, что в квартире на третьем этаже по улице Газовиков в Оренбурге закрыты более 10 кошек. Активисты сообщают, что хозяйка квартиры – пенсионерка, подбирает на улице бездомных кошек. "Сообщается, что соседи несколько дней не видели женщину, кошки истошно мяукают под дверью и на окне. Якобы животные пытаются выбраться из форточки, и, по информации в соцсетях, двое выпали из окна, одна получила травмы. По опубликованной в сети фотографии окна квартиры волонтеры насчитали порядка 10 кошек", — пояснили полицейские.

Полиция проводит проверку по данному факту. Хозяйка питомцев установлена, выяснилось, что женщина на несколько дней уехала на дачу, а животных закрыла в квартире.

"Женщина поясняет, что уезжает иногда на дачу, а кошкам оставляет еду и воду. Участковый выяснит, насколько долго отсутствовала дома женщина и была ли у животных пища. По результатам проверки в отношении пенсионерки будет принято процессуальное решение", — пояснили агентству в пресс-службе МВД по Оренбургской области.