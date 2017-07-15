Росгвардия опровергла сообщения СМИ о взрывах у вокзала в Петрозаводске

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Информация региональных СМИ о взрывах рядом с вокзалом в Петрозаводске не соответствует действительности, сообщается на сайте Росгвардии.

Ранее в МВД по республике Карелия РИА Новости сообщили, что бесхозная сумка была обнаружена на площади Гагарина около вокзала в Петрозаводске в субботу утром, сотрудники группы разминирования ОМОН Росгвардии применили гидроразрушитель. Как уточнили в ведомстве, его работа сопровождается громкими хлопками. Местные СМИ при этом сообщили о четырех взрывах на площади Гагарина возле железнодорожного вокзала. Сообщалось, что сумку заметили сотрудники железнодорожного узла, которые вызвали на место ЧП саперов и кинологов.

"После обследования было установлено, что бесхозный предмет является сумкой с личными вещами и опасности для граждан не представляет. Информация, размещенная отдельными региональными СМИ о якобы произошедших вблизи вокзала взрывах, не соответствует действительности", — говорится в сообщении.