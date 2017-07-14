Лидер "Шалтай-Болтая" обжаловал приговор

Лидер хакерской группы Шалтай-Болтай Владимир Аникеев во время оглашения приговора в Московском городском суде. 6 июля 2017

Лидер хакерской группы Шалтай-Болтай Владимир Аникеев во время оглашения приговора в Московском городском суде. 6 июля 2017

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Защита лидера хакерской группировки "Шалтай-болтай" Владимира Аникеева обжаловала обвинительный приговор, сообщила РИА Новости в пятницу руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Изначально адвокат говорил, что защита не планирует обжаловать решение суда и сосредоточится на подаче ходатайства об условно-досрочном освобождении.

Суд назначил Аникееву два года колонии общего режима. С учетом времени, проведенного в СИЗО, ему предстоит отсидеть 1 год и 4 месяца, а уже в скором времени он сможет попросить об УДО.

"В суд поступила апелляционная жалоба от адвоката Владимира Аникеева", — сказала представитель суда. По ее словам, дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

Лидеру "Шалтай-Болтая" вменяли взлом почты шести человек, в том числе Елены Морозовой из группы "Сумма", Евгения Кислякова, работавшего в Сбербанке, Натальи Тимаковой (пресс-секретарь премьер-министра РФ), Дмитрия Киселева, Тимура Прокопенко (работает в администрации президента), а также помощника президента Андрея Белоусова.

Аникеев отрицает контакты с ФСБ и политический характер деятельности группы, целью которой, по его словам, была свобода информации и свобода в интернете. Аникеев также отрицает, что шантажировал людей, у которых группа взламывала почту.

Его дело выделили в отдельное производство из общего материала в отношении членов хакерской группы (другие обвиняемые – Константин Тепляков и Александр Филинов).