Лидер "Шалтай-Болтая" обжаловал приговор

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Защита лидера хакерской группировки "Шалтай-болтай" Владимира Аникеева обжаловала обвинительный приговор, сообщила РИА Новости в пятницу руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Суд назначил Аникееву два года колонии общего режима. С учетом времени, проведенного в СИЗО, ему предстоит отсидеть 1 год и 4 месяца, а уже в скором времени он сможет попросить об УДО.
"В суд поступила апелляционная жалоба от адвоката Владимира Аникеева", — сказала представитель суда. По ее словам, дата рассмотрения жалобы пока не назначена.
Аникеев отрицает контакты с ФСБ и политический характер деятельности группы, целью которой, по его словам, была свобода информации и свобода в интернете. Аникеев также отрицает, что шантажировал людей, у которых группа взламывала почту.
Его дело выделили в отдельное производство из общего материала в отношении членов хакерской группы (другие обвиняемые – Константин Тепляков и Александр Филинов).