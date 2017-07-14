Новую экспертизу проведут по делу о ДТП в Балашихе, где погиб мальчик

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Комплексная экспертиза будет проведена по делу о халатности экспертов, выявивших алкоголь в крови погибшего в Балашихе мальчика, сообщил РИА Новости в пятницу адвокат семьи погибшего ребенка Андрей Мишонов.

"По делу будет назначена комплексная экспертиза в рамках дела о халатности с привлечением экспертов различных специальностей. В настоящий момент потерпевшая сторона ищет этих экспертов", — сказал Мишонов.

Резонансное ДТП произошло в Балашихе 23 апреля: местная жительница за рулем иномарки насмерть сбила шестилетнего мальчика. Первичная экспертиза выявила алкоголь в крови мальчика, причем в дозе, "соответствующей сильной степени опьянения".

После публикации этой информации в прессе СК РФ возбудил дело о халатности. Была назначена повторная экспертиза, но она, по данным МВД и СК, подтвердила результаты первой. Как это стало возможным, выясняется.

По факту ЧП расследуются два уголовных дела: о самом ДТП (ведет полиция) и о халатности при проведении экспертизы (занимается Следственный комитет).