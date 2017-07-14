Выжившая в бойне под Тверью хочет знать, почему полиция час ехала на вызов

Автомобиль полиции у дома в Тверской области, где в ночь на 4 июня мужчина в ходе бытового конфликта застрелил 9 человек

Автомобиль полиции у дома в Тверской области, где в ночь на 4 июня мужчина в ходе бытового конфликта застрелил 9 человек

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Выжившая при массовом убийстве под Тверью женщина подала заявление на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина с просьбой проверить, почему сотрудники полиции приехали через час после ее звонка, сообщил РИА Новости представитель и адвокат женщины Андрей Мишонов.

"Мы обратились с заявлением на имя председателя Следственного комитета с просьбой провести проверку сотрудников полиции по факту сообщения о преступлении и дать оценку их действиям", — сказал Мишонов.

По подсчетам женщины, добавил адвокат, полицейские приехали через "час, а то и больше".

Трагедия произошла в начале июня в дачном кооперативе в поселке Редкино Тверской области: мужчина застрелил девять человек. Причиной конфликта, по одной из версий СК, стало то, что дачники смеялись над телосложением мужчины и тем, что он не служил в армии, хотя тот доказывал им обратное. Позднее суд арестовал подозреваемого в убийстве Сергея Егорова, на очной ставке с выжившей женщиной он признал свою вину.

Официальный представитель УМВД по Тверской области Вадим Левшин заявлял РИА Новости, что полицейские прибыли на место преступления "в максимально короткий срок" — через 10-15 минут, а через 40 минут после поступления вызова операция по задержанию уже была завершена. По его словам, непосредственное участие в операции принимали участковый уполномоченный Александр Котенков и майор полиции Виталий Шевцов. Также на месте работали сотрудники еще двух экипажей ГИБДД.