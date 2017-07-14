Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП с микроавтобусом на Кубани

КРАСНОДАР, 14 июл — РИА Новости. Прокуратура Кубани взяла на контроль расследование аварии с микроавтобусом, в которой пострадали восемь человек, сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.

ДТП произошло на федеральной автодороге М-4 "Дон" около 2.40 пятницы в Кореновском районе Кубани. В районе станицы Платнировской 67-летний водитель маршрутного микроавтобуса Iveco съехал с проезжей части, после чего машина опрокинулась. По данным прокуратуры региона, пострадали восемь человек, шесть из которых доставлены в больницу с различными травмами, в том числе двое детей.

"По данному факту инспекторами ГИБДД ОМВД России по Кореновскому району вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. Результаты расследования ДТП находятся на контроле прокуратуры края", – говорится в сообщении.

Уточняется, что микроавтобус следовал из Ростовской области на Черноморское побережье.