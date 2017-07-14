Город Бодайбо под Иркутском лишился авиасообщения из-за размыва ВПП

ИРКУТСК, 14 июл – РИА Новости. Город Бодайбо Иркутской области, где с воскресенья идут дожди, оказался отрезан от "большой земли": здесь размыты дороги и взлетно-посадочная полоса аэродрома, сообщает администрация муниципального образования на своем сайте.
"Я понимаю, что жители района несут убытки, многие не попали на важные и значимые для них мероприятия, начался сезон отпусков, многие потеряли билеты на стыковочные рейсы через Иркутск. Но на сегодняшний день мы просмотрели все варианты. Единственное, что остается, ждать – погоды", пояснил Юмашев.
По данным Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры, из-за неудовлетворительного состояния взлетно-посадочной полосы аэропорта города Бодайбо на 14 июля в Иркутске задержаны 11 рейсов. "В Иркутской области по состоянию на 09.00 часов 14.07.2017 в ожидании вылетов 11 рейсов из г. Иркутска находится 295 пассажиров, в г. Бодайбо – 254", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.