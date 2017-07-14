Город Бодайбо под Иркутском лишился авиасообщения из-за размыва ВПП

ИРКУТСК, 14 июл – РИА Новости. Город Бодайбо Иркутской области, где с воскресенья идут дожди, оказался отрезан от "большой земли": здесь размыты дороги и взлетно-посадочная полоса аэродрома, сообщает администрация муниципального образования на своем сайте.

Мэр Бодайбо Евгений Юмашев объяснил, что "администрация совместно с авиакомпаниями "Ангара" и "ИрАэро" прорабатывали несколько вариантов перевозки пассажиров". Речь, в частности, шла об организации вертолетных перевозок из поселка Мама, а также водным транспортом. Но, по мнению мэра, ни один из этих вариантов не гарантирует безопасности пассажиров.

"Я понимаю, что жители района несут убытки, многие не попали на важные и значимые для них мероприятия, начался сезон отпусков, многие потеряли билеты на стыковочные рейсы через Иркутск. Но на сегодняшний день мы просмотрели все варианты. Единственное, что остается, ждать – погоды", пояснил Юмашев.

Ранее Бодайбинская администрация ставила вопрос о реконструкции грунтовой взлетно-посадочной полосы, которая находится в федеральной собственности. Объект был включен в программу "Развитие транспортной системы России 2010-2020 годы", предусматривающую строительство полосы с искусственным покрытием. Но в мае 2017 года Минтранс РФ исключил ряд аэропортов Иркутской области, в том числе Бодайбинский, из программы модернизации.

По данным Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры, из-за неудовлетворительного состояния взлетно-посадочной полосы аэропорта города Бодайбо на 14 июля в Иркутске задержаны 11 рейсов. "В Иркутской области по состоянию на 09.00 часов 14.07.2017 в ожидании вылетов 11 рейсов из г. Иркутска находится 295 пассажиров, в г. Бодайбо – 254", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.