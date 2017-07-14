Гибель шахтера на Урале стала второй в регионе за последние дни

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Гибель шахтера в свердловской шахте "Ново-Кальинская" стала вторым аналогичным инцидентом, произошедшим на территории Североуральского городского округа за последние дни, сообщает в пятницу региональное СУ СК РФ.

По данным, управления по обоим фактам сейчас продолжаются доследственные проверки.

"9 и 13 июля 2017 года на двух шахтах Североуральского городского округа произошли инциденты, связанные с гибелью работников. В первом случае погиб машинист электровоза, 1968 года рождения, во втором — шахтер-проходчик, 1972 года рождения", — уточняет ведомство.

Как сообщалось ранее, в четверг, в 20.45 местного времени (18.45 мск) поступило сообщение об обрушении горной породы на отметке —950 на шахте "Ново-Кальинская" в Североуральске, под завалами оказался рабочий. Позже выяснилось, что он погиб.

По информации СКР, по случаю, произошедшему 9 июля, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"По предварительным данным, гибель машиниста электровоза, 1968 года рождения, произошла в результате столкновения двух электровозов на 1130 горизонте шахты "Кальинская". От полученных травм мужчина погиб на месте", — поясняет СУ СК РФ.