Псковские пограничники задержали группу журналистов, в том числе BBC

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Сотрудники погрануправления ФСБ по Псковской области задержали за нахождение в пограничной зоне группу российских и иностранных журналистов, сообщил РИА Новости главный редактор газеты "Псковская губерния" Денис Камалягин.

"Они поехали готовить публикации о жителях деревень, которые пожаловались губернатору на плохое состояние дорог. Их задержали пограничники на основании пребывания в пограничной зоне… Сейчас оформлены протоколы об административных нарушениях на двух человек, остальные оформляются… Думаю, их отпустят ближе к позднему вечеру", — сказал он.

Камалягин уточнил, что в числе пяти задержанных двое журналистов BBC, сотрудники "МК в Пскове" и "Псковской губернии", а также бывший депутат Гдовского районного собрания Алексей Малов. "В отношении иностранных журналистов пограничники ограничились устным предупреждением", — отметил главный редактор "Псковской губернии". Он добавил, что протоколы оформляются по статье 18.2 КОАПП РФ, предусматривающей штраф в размере 500-1000 рублей.

Комментарием регионального пограничного управления РИА Новости пока не располагает.

Согласно материалам на сайте администрации Псковской области, к губернатору региона Андрею Турчаку обратилось около 50 жителей и владельцев дачных участков деревень Хитово, Мельговщина, Козлов Берег, Кишкино и Доможирка. Они пожаловались властям на неудовлетворительное состояние дорог, после чего была создана комиссия для их проверки, которая начнется в пятницу. "По результатам обследования будет принято решение о мероприятиях, необходимых для приведения дорог в нормативное состояние", — говорится в материалах.

Согласно обращению к губернатору, опубликованном на его сайте, жители этих деревень попросили власти рассмотреть возможность "передачи нашего заброшенного угла в состав Ленинградской области". "Мы хотим ходить и ездить по дорогам", — отмечается в обращении.