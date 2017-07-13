Децл не стал отказываться от исков к Басте

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июл – РИА Новости, Иван Капустин. Рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, не стал отказываться от четырех исков к другому рэперу Василию Вакуленко (Баста/Ноггано) на 4 миллиона рублей по делу об оскорблениях в соцсетях, сообщил журналистам в четверг представитель Толмацкого Роман Лалаян.
"Было сказано, что никакого примирения не будет, будем настаивать на удовлетворении исковых заявлений", — пояснил Лалаян после завершения стадии беседы сторон.
Он добавил, что следующее судебное заседание пройдет 15 августа.
Сами рэп-исполнители на сегодняшнем заседании не присутствовали, вместо них в беседе сторон участвовали их представители.
Вышеупомянутый суд в декабре 2016 года уже взыскал 50 тысяч рублей с Вакуленко в пользу Толмацкого в ходе рассмотрения иска о защите чести и достоинства. Изначально истец требовал признать факт оскорбления, взыскать с Вакуленко 1 миллион рублей и удалить порочащую, по его мнению, запись из социальных сетей.
Конфликт исполнителей начался с того, что Толмацкий в своем микроблоге в Twitter пожаловался на громкую музыку в клубе Вакуленко, на что тот грубо ему ответил в Twitter. Именно это и стало поводом для первого иска.