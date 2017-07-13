Забайкальские следователи проверяют сообщение о травмировании ребенка током

КРАСНОЯРСК, 13 июл — РИА Новости. Следователи в Забайкалье проверяют информацию, появившуюся в СМИ региона, о том, что в Читинском районе ребенок получил удар током, проходя мимо трансформаторной будки, сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК края Егор Марков.

"Тринадцатого июля 2017 года в средствах массовой информации Забайкальского края появились данные о том, что 12 июля 2017 года в Читинском районе Забайкалья на озере Арахлей 6-летнего мальчика, проходившего мимо трансформаторной будки, ударило электрическим током. По данному факту руководителем регионального следственного управления Юрием Русановым назначена доследственная проверка", — сказал представитель СК.

По его словам, в ближайшие часы будет установлен ребенок, получивший травму, его родители, а также обстоятельства, при которых произошел инцидент. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.