Глава Татфондбанка стал фигурантом еще одного уголовного дела

КАЗАНЬ, 12 июл – РИА Новости. В отношении председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина возбуждено еще одно уголовное дело по статьям "мошенничество" и "легализация денежных средств", сообщил в среду руководитель следственной группы, следователь СУ СКР по Татарстану Игорь Мухин в ходе заседания суда, на котором рассматривался вопрос о мере пресечения Мусину.

Он сообщил, что в производстве находится уголовное дело, возбужденное в отношении Мусина и неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

"В одно производство с этим уголовным делом соединены шесть уголовных дел, возбужденных по шести статьям части 4 статьи 159 и двум статьям статьи 201. Также в отношении Мусина в настоящий момент возбуждено уголовное дело — восьмое — по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 частью 4 и частью 4 статьи 174.1 по факту легализации денежных средств", — сказал Мухин.

По его словам, причастность Мусина к указанным преступлениям подтверждается материалами дела, договорам, последовательными показаниями свидетелей.

"Совокупная сумма хищений по настоящему уголовному делу превышает 35,5 миллиарда рублей. Действиями обвиняемого и неустановленных лиц причинен ущерб Банку России, Агентству по страхованию вкладов, Татфондбанку", — сообщил руководитель следственной группы.

Он также отметил, что в данный момент изъяты документы юридических лиц, зарегистрированных в иностранных и оффшорных зонах, в том числе на Кипре, в Швейцарии, в Люксембурге.

"Анализ указанных документов свидетельствует о причастности обвиняемого Мусина, его супруги, несовершеннолетней дочери к деятельности и управлению указанными юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных юрисдикциях", — отметил следователь.

Мусин был заключен под стражу Советским районным судом Казани 3 марта, сразу после допроса в следственном управлении СК РФ по Татарстану, по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В настоящее время он содержится в СИЗО-2 в Казани. В среду суд продлил Мусину срок содержания под стражей до 16 октября.

По предварительной версии, в августе 2016 года сотрудники ПАО "Татфондбанк" с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Полученные кредитные денежные средства в размере более 3 миллиардов рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО "Татфондбанк". Как отмечалось в ходе судебного заседания, Татфондбанк предоставил ЦБ заведомо ложные сведения о наличии высоколиквидного актива — кредитов, предоставленных ПАО "Нижнекамскнефтехим", однако права требований по этим кредитам были сразу же переуступлены ООО "Новая нефтехимия" (1,8 миллиарда рублей) и ООО "Сувар девелопмент" (2,2 миллиарда рублей).

Позднее в отношении Мусина было возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". В ходе расследования уголовного дела проведены обыски, наложен арест на имущество.

ЦБ с 15 декабря 2016 года ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов, а с 3 марта отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций. По данным ЦБ, "дыра" в балансе Татфондбанка, по состоянию на 1 февраля 2017 года, составила порядка 96,7 миллиарда рублей, до введения временной администрации ее размер оценивался в 43 миллиарда рублей.