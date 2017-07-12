На Алтае пьяная женщина зарезала пятилетнюю дочь

БАРНАУЛ, 12 июл — РИА Новости. Жительница наукограда Бийска, будучи пьяной, зарезала свою пятилетнюю дочь, сообщает в среду управление СК по Алтайскому краю.

Инцидент произошел вечером 11 июля в одной из квартир Бийска.

"Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинила многочисленные ножевые ранения своей дочери. О случившемся она сообщила находящемуся на работе мужу, который в дальнейшем позвонил в полицию", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, 36-летняя мать девочки задержана и допрошена в качестве подозреваемой.