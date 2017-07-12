Наказали за волокиту: генерала СК отстранили из-за скандала в Нижнем Тагиле

Ситуация с невыплатой зарплат на заводе в Нижнем Тагиле (21)

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Руководство Следственного комитета отстранило от работы руководителя СУ СК по Свердловской области Валерия Задорина. Причиной стала задержка с расследованием невыплаты зарплат на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий.

Скандал в Нижнем Тагиле разгорелся после того, как рабочие пожаловались президенту Владимиру Путину. Они рассказали, что директор предприятия отказывается платить им зарплату, пока его об этом не попросит лично глава государства.

В понедельник в Свердловскую область прибыли сотрудники центрального аппарата СКР и Генпрокуратуры. Расследование уголовного дела контролирует лично председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Служебная проверка СК

Первые результаты служебной проверки стали известны в среду: от работы был отстранен глава управления СК по Свердловской области Валерий Задорин.

"В ходе служебной проверки будет выяснено, в связи с чем по сей день безрезультатно расследуется уголовное дело, и будут приняты кадровые решения", — рассказала журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, ситуация, когда восстановление нарушенных прав людей на оплату труда занимает столько времени, недопустима.

Расследование уголовных дел

Генерал-лейтенант юстиции Александр Задорин занимает пост руководителя следственного управления с мая 2011 года.

Сейчас в производстве СК находятся три уголовных дела, которые связаны с Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий. В понедельник их объединили в одно производство.

Первое из дел касается как раз невыплаты зарплат. По версии следствия, с апреля 2016 года по январь 2017-го сотрудникам задолжали более 13 миллионов рублей.

Кроме того, следователи возбудили уголовные дела о сокрытии денег от налогов (порядка четырех миллионов рублей) и мошенничестве (еще около четырех миллионов).

Свою проверку в Нижнем Тагиле проводит и Генеральная прокуратура. Претензии надзорного ведомства связаны с работой свердловских судебных приставов.

"Были выявлены многочисленные нарушения при исполнении судебных решений о взыскании заработной платы с предприятия в пользу работников, которые послужили основанием для внесения 20 июня 2017 года представления в адрес главного судебного пристава области", — сказал журналистам официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Ситуация на заводе

Завод теплоизоляционных изделий был создан в Нижнем Тагиле в 1964 году. Основной продукцией предприятия являются плиты из минеральной ваты, которые используются при строительстве в качестве утеплителя.

Восьмого июля Арбитражный суд Свердловской области признал завод банкротом и открыл на предприятии конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

Первые выплаты по долгам перед рабочими начались еще в понедельник. К утру среды положенные по закону деньги получили 110 человек.

"В течение 10 и 11 июля долги выплатили 110 рабочим. Это 7,567 миллиона рублей", — пояснила РИА Новости старший помощник регионального прокурора Марина Канатова.

Кто виноват

В понедельник вечером стало известно, что в ситуацию с нижнетагильским заводом "вмешались" известные пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные также как "Вован" и "Лексус". Они дозвонились до бывших и нынешних владельцев предприятия и спросили у них, кто виноват в сложившейся ситуации.

Под видом сотрудников областной администрации пранкеры пообщались с конкурсным управляющим обанкротившегося завода Олегом Скороходом, директором этого предприятия в 1997-2002 годах Левоном Манукяном, который ненадолго вернулся туда в прошлом году на должность директора, и акционером и собственником Денисом Кокориным, отец которого был владельцем завода до Манукяна.

По словам Кокорина, именно Манукян развалил завод и хамил работникам.

Сам Манукян, с свою очередь, утверждает, что когда вернулся на завод в январе 2016 года, то предприятие уже было в убыточном состоянии.

"Я пришел — посмотрел: завод уже обанкрочен. Попросил бухгалтерские документы — завод тогда уже имел долг 32 миллиона рублей. Для такого завода это значительная сумма", — рассказал бывший директор пранкерам, добавив, что задолженность по зарплате составляла семь миллионов рублей.

Он утверждает, что Денис Кокорин продавал продукцию через дочерние организации.

Конкурсный управляющий Олег Скороход также возложил ответственность за проблемы на Кокорина.