В Кемеровской области мальчик, выпавший из окна, скончался в больнице

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Двухлетний мальчик, выпавший из окна, скончался во вторник больнице Кемеровской области, по данному факту проводится проверка, сообщает СУ СК России по региону.

"11 июля текущего года в одной из больниц областного центра от травм, полученных при падении с высоты, скончался 2-летний мальчик. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 29 июня текущего года ребенок находился дома под присмотром матери. Когда женщина вышла в ванную комнату, мальчик подставил стул и забрался на подоконник. Затем он оперся на москитную сетку, конструкция не выдержала и ребенок выпал из окна пятого этажа. Женщина услышала хлопок, вернулась в комнату, но сына не обнаружила. Выглянув в окно, она увидела, что мальчик лежит на земле, вызвала "скорую помощь". В крайне тяжелом состоянии потерпевший был госпитализирован, две недели врачи боролись за его жизнь, однако спасти ребенка не удалось.

Следователи устанавливают причину смерти ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.