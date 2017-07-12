В Кемеровской области мальчик, выпавший из окна, скончался в больнице

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Двухлетний мальчик, выпавший из окна, скончался во вторник больнице Кемеровской области, по данному факту проводится проверка, сообщает СУ СК России по региону.
По предварительным данным, 29 июня текущего года ребенок находился дома под присмотром матери. Когда женщина вышла в ванную комнату, мальчик подставил стул и забрался на подоконник. Затем он оперся на москитную сетку, конструкция не выдержала и ребенок выпал из окна пятого этажа. Женщина услышала хлопок, вернулась в комнату, но сына не обнаружила. Выглянув в окно, она увидела, что мальчик лежит на земле, вызвала "скорую помощь". В крайне тяжелом состоянии потерпевший был госпитализирован, две недели врачи боролись за его жизнь, однако спасти ребенка не удалось.
Следователи устанавливают причину смерти ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.