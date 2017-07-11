Суд отказался принять просьбу отправить Навального в колонию

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Симоновский суд Москвы получил никем не подписанное заявление с требованием заменить оппозиционеру Алексею Навальному условный срок на реальный, в связи с чем отказался принять его к рассмотрению, заявил РИА Новости во вторник пресс-секретарь суда Виктор Васильев.

"В заявлении … нет подписи, поэтому к производству оно не принято", — сказал пресс-секретарь, не уточняя других деталей.

Ранее источник в правоохранительных органах заявил РИА Новости, что ФСИН не просила заменить Навальному условный срок на реальный. По его словам, эта информация "не соответствует действительности".

Братья Алексей и Олег Навальные в декабре 2014 года были осуждены за хищение более 26 миллионов рублей у компании "Ив Роше" и свыше 4 миллионов рублей у "Многопрофильной процессинговой компании", а также за легализацию более 21 миллиона рублей. По вступившему в силу приговору, Алексей Навальный получил 3,5 года условно, а Олег Навальный — такой же срок, но реального заключения.

Кроме того, Алексей Навальный имеет вторую судимость, также условную, по делу о хищении 16 миллионов рублей у компании "Кировлес". В середине мая стало известно, что "Кировлес" через суд потребовал взыскать с фигурантов дела весь нанесенный компании ущерб. Процесс начнется в Никулинском суде Москвы 18 июля.

Ранее ФСИН неоднократно обращалась в суды с таким ходатайствами, но каждый раз получала отказ, последний раз – в сентябре 2016 года. Ходатайства касались как дела "Ив Роше", так и "Кировлеса".