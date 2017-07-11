Суд отказался принять просьбу отправить Навального в колонию

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Симоновский суд Москвы получил никем не подписанное заявление с требованием заменить оппозиционеру Алексею Навальному условный срок на реальный, в связи с чем отказался принять его к рассмотрению, заявил РИА Новости во вторник пресс-секретарь суда Виктор Васильев.
Ранее источник в правоохранительных органах заявил РИА Новости, что ФСИН не просила заменить Навальному условный срок на реальный. По его словам, эта информация "не соответствует действительности".
Братья Алексей и Олег Навальные в декабре 2014 года были осуждены за хищение более 26 миллионов рублей у компании "Ив Роше" и свыше 4 миллионов рублей у "Многопрофильной процессинговой компании", а также за легализацию более 21 миллиона рублей. По вступившему в силу приговору, Алексей Навальный получил 3,5 года условно, а Олег Навальный — такой же срок, но реального заключения.
Ранее ФСИН неоднократно обращалась в суды с таким ходатайствами, но каждый раз получала отказ, последний раз – в сентябре 2016 года. Ходатайства касались как дела "Ив Роше", так и "Кировлеса".