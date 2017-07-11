Жительница Кузбасса 22 года незаконно получала пенсию в двух странах

КЕМЕРОВО, 11 июл — РИА Новости. Следователи кузбасской полиции передали в суд уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в незаконном получении пенсии в течение 22 лет на сумму более 1,2 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по городу Мыски по заявлению местного управления Пенсионного фонда РФ провели проверку по факту незаконного получения пенсии, по результатам которой возбуждено уголовное дело. Его фигуранткой стала женщина пенсионного возраста.

"В 1994 году, имея гражданство Российской Федерации и регистрацию по месту жительства в Кемеровской области, она оформила пенсию по старости. Однако на тот момент обвиняемая уже являлась получательницей аналогичных выплат в другом государстве, где в тот момент проживала", — отметили в главке.

Кроме того, правоохранители установили, что она не уведомила ПФР о переезде и получении иностранного гражданства.

"В течение почти 22 лет женщина незаконно получала пенсии сразу двух государств. Однако такая социальная выплата ей полагалась только в той стране, в которой она на тот момент проживала. За это время в России обвиняемая незаконно получила более 1,2 миллиона рублей", — пояснили в ГУМВД.

В настоящее время уголовное дело о мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере направлено в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают до 10 лет лишения свободы.