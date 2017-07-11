Жительница Кузбасса 22 года незаконно получала пенсию в двух странах

КЕМЕРОВО, 11 июл — РИА Новости. Следователи кузбасской полиции передали в суд уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в незаконном получении пенсии в течение 22 лет на сумму более 1,2 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.
"В 1994 году, имея гражданство Российской Федерации и регистрацию по месту жительства в Кемеровской области, она оформила пенсию по старости. Однако на тот момент обвиняемая уже являлась получательницей аналогичных выплат в другом государстве, где в тот момент проживала", — отметили в главке.
Кроме того, правоохранители установили, что она не уведомила ПФР о переезде и получении иностранного гражданства.
"В течение почти 22 лет женщина незаконно получала пенсии сразу двух государств. Однако такая социальная выплата ей полагалась только в той стране, в которой она на тот момент проживала. За это время в России обвиняемая незаконно получила более 1,2 миллиона рублей", — пояснили в ГУМВД.
В настоящее время уголовное дело о мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере направлено в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают до 10 лет лишения свободы.