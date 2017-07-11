В Калмыкии у пациентки в животе нашли вату, забытую на операции в 2009 году

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Следователи в Калмыкии возбудили уголовное дело после того, как хирурги нашли в животе у пациентки ватный тампон, забытый в 2009 году при другой операции, сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным СК, женщине несколько лет не могли поставить точный диагноз и лечили от разных болезней. Все это время она жаловалась на сильные боли в животе. После очередного обращения к врачам у пациентки была диагностирована опухоль, и была назначена операция. Как установило следствие, во время операции врачи обнаружили в ее теле ватный тампон, забытый хирургами восемь лет назад.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", — говорится в сообщении.