МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Уголовный кодекс не позволяет назначать за разбойное нападение в составе группы лиц наказание, не связанное с лишением свободы, — решить вопрос, может ли наказание быть исполнено, должна ФСИН, разъяснила РИА Новости пресс-секретарь Тимирязевского суда Москвы Мария Прохорычева.

Так она прокомментировала громкую историю с инвалидом Антоном Мамаевым, у которого полностью атрофированы все мышцы: 30 июня суд назначил ему 4,5 года колонии за организацию разбойного нападения. Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов уже попросил прокуратуру проверить, законно ли возбуждено уголовное дело.

Мамаева тем временем привезли в больницу на медицинское освидетельствование, которое определит, можно ли его содержать в СИЗО.

"При назначении Антону Мамаеву наказания … суд принял во внимание, что сообщенное им заболевание не включено в перечень заболеваний, утвержденных приказом Министерства здравоохранения РФ и Министерства юстиции от 9 августа 2001 года № 311/242 (об освобождении от реального срока тяжелобольных людей)", — сказала Прохорычева.

По ее словам, санкция части 2 статьи 162 УК РФ безальтернативна, а вопрос, освобождать ли того или иного больного человека от колонии, решаются не судом, а Федеральной службой исполнения наказаний.

В суде подчеркнули, что вина Мамаева в организации разбоя доказана показаниями потерпевших и свидетелей, видеозаписью с камер наблюдения и другими данными, собранными в ходе расследования.