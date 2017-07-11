МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Уголовный кодекс не позволяет назначать за разбойное нападение в составе группы лиц наказание, не связанное с лишением свободы, — решить вопрос, может ли наказание быть исполнено, должна ФСИН, разъяснила РИА Новости пресс-секретарь Тимирязевского суда Москвы Мария Прохорычева.
Мамаева тем временем привезли в больницу на медицинское освидетельствование, которое определит, можно ли его содержать в СИЗО.
"При назначении Антону Мамаеву наказания … суд принял во внимание, что сообщенное им заболевание не включено в перечень заболеваний, утвержденных приказом Министерства здравоохранения РФ и Министерства юстиции от 9 августа 2001 года № 311/242 (об освобождении от реального срока тяжелобольных людей)", — сказала Прохорычева.
В суде подчеркнули, что вина Мамаева в организации разбоя доказана показаниями потерпевших и свидетелей, видеозаписью с камер наблюдения и другими данными, собранными в ходе расследования.