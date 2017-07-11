В Самаре рассмотрят прошение о помиловании готовившего покушение на Путина

САМАРА, 11 июл — РИА Новости. Комиссия в Самаре рассмотрит 27 июля вопрос о помиловании гражданина Казахстана Ильи Пьянзина, осужденного за подготовку покушения на Владимира Путина, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

"Пятого июля в комиссию поступили документы о прошении осужденного помилования. Рассмотрение прошения назначено на 27 июля. Комиссия должна принять положительное или отрицательное решение", — сообщили в пресс-службе.

Решение комиссии при губернаторе Самарской области не будет являться окончательным. Вопрос с помилованием будет решен в дальнейшем в комиссии по помилованию при президенте.

По данным властей Самарской области, Илья Пьянзин отбывает наказание в колонии строго режима №26 в Самарской области. Он был осужден 10 сентября 2013 года за бандитизм, приготовление на покушение государственного деятеля и незаконный оборот оружия и боеприпасов.

Как сообщили в правительстве Самарской области, Пьянзину дали удовлетворительную характеристику из колонии. У осужденного есть жена и двое детей. Региональные власти отметили, в сентябре 2018 года он должен был получить право на условно-досрочное освобождение.

Экстремистскую группу из трех молодых людей (выходцев из Чечни Осмаева, Руслана Мадаева и уроженца Казахстана Ильи Пьянзина), организовавших конспиративную базу в одной из квартир Одессы, удалось выявить и обезвредить в январе — феврале 2012 года после того, как в помещении случайно сработала самодельная бомба. Мадаев тогда погиб, а задержанный первым Пьянзин рассказал сотрудникам службы безопасности Украины, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушений на Владимира Путина (тогда он занимал пост премьер-министра России) и главу Чечни Рамзана Кадырова.