Пострадавших при пожаре в ТЦ "РИО" доставляли в больницу вертолетами
10:2611.07.2017
(обновлено: 10:27 11.07.2017)
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Семь из восемнадцати пострадавших при пожаре в торгово-развлекательном центре "РИО" на северо-востоке Москвы были доставлены в институт имени Н.В. Склифосовского вертолетами московского авиационного центра (МАЦ), сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
Крупное возгорание в торговом центре "РИО" возникло вечером в понедельник и было ликвидировано в 23.27. Источник в экстренных службах столицы сообщил, что в результате пожара пострадали 18 человек, среди них ребенок и сотрудник пожарно-спасательной части №13, получивший тепловой удар. По словам источника, в больницах Москвы остаются госпитализированными 14 человек, четверо из них в тяжелом состоянии.
"Семь человек вертолетами МАЦ доставлены в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Остальные пострадавшие — бригадами скорой медпомощи в лечебные учреждения Москвы", — сказал собеседник агентства.
Государственное учреждение "Московский авиационный центр" было создано в мае 2003 года в целях развития авиационных технологий и обеспечения безопасности жизнедеятельности города. МАЦ, в основном, осуществляет эвакуацию пострадавших с места крупных ДТП.
Вертолеты центра также участвуют в тушении техногенных пожаров с использованием специальных авиационных приборов и устройств. При необходимости они привлекаются к воздушной, инженерной, радиационной, химической, бактериологической и пожарной разведке, а также мониторингу окружающей среды.
Для обеспечения деятельности МАЦ в Москве уже построено 29 вертолетных площадок, в том числе шесть на территории клинических больниц № 7, № 15, № 20, № 71, НИИ имени Склифосовского, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Еще одна — на дорожной развязке в районе 35-го километра МКАД. Остальные 22 — на территории Новомосковского и Троицкого административных округов Москвы, что позволяет более оперативно реагировать на вызовы.
Сообщение о задымлении в торговом центре на Дмитровском шоссе, дом 163А, корпус 1 поступило в МЧС в 17:39.
Из здания сразу же начали эвакуировать посетителей и персонал.
В тушении участвовали 81 сотрудник спасательных служб, 25 единиц техники, специальный пожарный поезд и три вертолета.
Общая площадь задымления составляла более 70 тысяч квадратных метров, при этом площадь возгорания достигла тысячи квадратных метров.
Первоначально возгоранию присвоили второй ранг сложности, затем в связи с плотным задымлением повысили его до четвертого из пяти.
В результате пожара пострадали 14 человек, в том числе один ребенок.
Десять человек были госпитализированы, некоторых доставили в больницы вертолетами.
Сотрудникам МЧС удалось спасти четырех человек, заблокированных в ТЦ.
Предварительной причиной возгорания названо короткое замыкание на минус первом этаже комплекса.
В транспортных службах столицы сообщили, что пожар не повлиял на ситуацию на дорогах Москвы.