Пострадавших при пожаре в ТЦ "РИО" доставляли в больницу вертолетами

Пожар в торговом центре "РИО" в Москве (22)

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Семь из восемнадцати пострадавших при пожаре в торгово-развлекательном центре "РИО" на северо-востоке Москвы были доставлены в институт имени Н.В. Склифосовского вертолетами московского авиационного центра (МАЦ), сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Крупное возгорание в торговом центре "РИО" возникло вечером в понедельник и было ликвидировано в 23.27. Источник в экстренных службах столицы сообщил, что в результате пожара пострадали 18 человек, среди них ребенок и сотрудник пожарно-спасательной части №13, получивший тепловой удар. По словам источника, в больницах Москвы остаются госпитализированными 14 человек, четверо из них в тяжелом состоянии.

"Семь человек вертолетами МАЦ доставлены в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Остальные пострадавшие — бригадами скорой медпомощи в лечебные учреждения Москвы", — сказал собеседник агентства.

Государственное учреждение "Московский авиационный центр" было создано в мае 2003 года в целях развития авиационных технологий и обеспечения безопасности жизнедеятельности города. МАЦ, в основном, осуществляет эвакуацию пострадавших с места крупных ДТП.

Вертолеты центра также участвуют в тушении техногенных пожаров с использованием специальных авиационных приборов и устройств. При необходимости они привлекаются к воздушной, инженерной, радиационной, химической, бактериологической и пожарной разведке, а также мониторингу окружающей среды.

Для обеспечения деятельности МАЦ в Москве уже построено 29 вертолетных площадок, в том числе шесть на территории клинических больниц № 7, № 15, № 20, № 71, НИИ имени Склифосовского, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Еще одна — на дорожной развязке в районе 35-го километра МКАД. Остальные 22 — на территории Новомосковского и Троицкого административных округов Москвы, что позволяет более оперативно реагировать на вызовы.