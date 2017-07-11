Спецназ на вертолете задержал траулер браконьеров в Баренцевом море

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Пограничники привлекли спецназовцев на вертолете для задержания в Баренцевом море российского рыболовного траулера М-0514 "Омега" за незаконную добычу камчатских крабов, сообщает ФСБ РФ.

"Для принудительной остановки судна с пограничного сторожевого корабля в воздух был поднят вертолет со спецназом на борту. Увеличивая ход и опасно маневрируя, капитан предпринял попытку скрыться от пограничников", — говорится в релизе.

Несмотря на сопротивление, десант удалось высадить на борту траулера, и судно остановили, чтобы оценить, что в действительности добывали моряки – на борту было найдено "около тонны готовой крабовой продукции".

Затем рыболовный траулер "Омега" в сопровождении пограничного сторожевого корабля "Полярная звезда" отконвоировали в порт Мурманска для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.