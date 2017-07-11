МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Пассажирский самолет Boeing 737-500 совершил экстренную посадку в московском аэропорту Внуково из-за технической неисправности, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
В пресс-службе авиакомпании "ЮТэйр" РИА Новости рассказали, что "командир воздушного судна сообщил пассажирам и наземным службам о выявленной проблеме". Экипаж полностью контролировал ситуацию, посадка прошла в штатном режиме.
На борту воздушного судна находился 151 человек.
После ЧП будет проведено расследование, добавили в "ЮТэйр".