Пассажирский Boeing с отказавшим двигателем приземлился во Внуково‍

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Пассажирский самолет Boeing 737-500 совершил экстренную посадку в московском аэропорту Внуково из-за технической неисправности, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Boeing сообщением Сургут-Москва в 06.52 выполнил вынужденную посадку во Внуково из-за отказа одного из двигателей", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе авиакомпании "ЮТэйр" РИА Новости рассказали, что "командир воздушного судна сообщил пассажирам и наземным службам о выявленной проблеме". Экипаж полностью контролировал ситуацию, посадка прошла в штатном режиме.

На борту воздушного судна находился 151 человек.

После ЧП будет проведено расследование, добавили в "ЮТэйр".