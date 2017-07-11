Число пострадавших в ДТП с автобусом под Красноярском выросло до 12

КРАСНОЯРСК, 11 июл — РИА Новости. Число пострадавших в результате столкновения микроавтобуса Fiat Ducato c грузовиком Volvo в 25 километрах от населенного пункта Березовка на участке федеральной трассы в Красноярском крае выросло до 12, пятеро госпитализированы, сообщил РИА Новости официальный представитель краевого главка МВД Владимир Юрченко.

Ранее в МВД сообщали, что микроавтобус следовал по маршруту Курагино — Красноярск, в нем находилось 12 человек, из них 3 несовершеннолетних. По предварительным данным, микроавтобус врезался в стоящий грузовик.

По уточненным данным, в момент аварии в автобусе находилось 14 пассажиров.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Fiat и еще 11 пассажиров, в том числе четверо несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести. Пять человек, из которых двое несовершеннолетних, госпитализированы. Остальным оказана разовая помощь и они отпущены домой", — сказал Юрченко.