СК возбудил дело после нападения волка на ребенка в барнаульском зоопарке

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после того, как на волк напал на трехлетнего мальчика в барнаульском зоопарке, сообщается на сайте Следственного комитета.

Следствие установило, что 8 июля около 15.00 мальчик, находясь с отцом в зоопарке, просунул руку в клетку с волком, после чего хищник ухватил ребенка. Малыш был госпитализирован с рваными ранами рук и ушной раковины.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", — говорится в сообщении.

Следователи допрашивают сотрудников зоопарка, изымается необходимая документация, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование дела продолжается.