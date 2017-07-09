СК возбудил дело после нападения волка на ребенка в барнаульском зоопарке

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после того, как на волк напал на трехлетнего мальчика в барнаульском зоопарке, сообщается на сайте Следственного комитета.
"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", — говорится в сообщении.
Следователи допрашивают сотрудников зоопарка, изымается необходимая документация, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование дела продолжается.