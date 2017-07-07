Упавший на рельсы в московском метро мужчина получил сотрясение мозга

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Мужчина, упавший на пути станции "Театральная" московского метро получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что мужчина остался жив после падения на рельсы на станции метро "Театральная" Замоскворецкой линии московского метро.

"В 13.30 на станции "Театральная" произошел инцидент, в ходе которого мужчина упал на жесткий путь под прибывающий электропоезд. Сотрудники УВД на Московском метрополитене вызвали наряд скорой медицинской помощи, который по прибытию поставил диагноз: открытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга", — сказал Мышляев.

По его словам, мужчину экстренно направили в НИИ имени Склифосовского для оказания квалифицированной медпомощи. На момент убытия со станции мужчина был жив. Также, по словам Мышляева, напряжение на путях отключалось на 15 минут, в настоящий момент станция работает в обычном режиме, на движение поездов инцидент не повлиял.

"Службы метрополитена сработали оперативно. Информация о произошедшем сообщена в прокуратуру на московском метрополитене", — добавил он.