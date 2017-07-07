Взрыв метана на руднике "Заполярный": четверо погибли, трое пострадали

КРАСНОЯРСК, 7 июл — РИА Новости. Спасатели завершили эвакуацию людей и поисковые работы на шахте рудника "Заполярный" в Норильске на севере Красноярского края, где, предположительно в результате взрыва метана, погибли и пострадали люди, сообщает краевой главк МЧС.

"На поверхность подняты все рабочие – 165 человек, три человека обратились за медицинской помощью. Эвакуация людей и поисковые работы продолжались около четырех часов. Эвакуация приходила организованно, в плановом порядке. В 16.00 (12.00 мск)… вся работа по спасению людей была завершена", — сказала представитель главка Алена Алексишина.

По данным МЧС, в данный момент работа шахты приостановлена до выяснения причин и обстоятельств произошедшего. На месте работает следственно-оперативная группа.

В пятницу в шахте рудника "Заполярный" ЗФ компании "Норникель" при ведении горно-проходческих работ шахтостроителями "Заполярной строительной компании" произошел взрыв. По предварительной информации, взорвался метан. Четыре человека погибли.

СК и Ростехнадзор

По данным ГМК "Норильский никель" в результате взрыва погибли четыре человека. Сначала были обнаружены тела троих, а позже еще одно. По факту взрыва региональный СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности гибель людей.

Специалисты Ростехнадзора работают на месте происшествия на шахте рудника "Заполярный" в Норильске, где в пятницу произошел взрыв метана, в ближайшее время будет создана комиссия по расследованию причин взрыва.

"Специалисты Ростехнадзора уже работают на месте. В ближайшее время будет создана комиссия по расследованию причин взрыва", — сказал представитель ведомства.

"Горячая линия" и психологи

Власти города сразу же после взрыва открыли "Горячую линию", для того, чтобы люди могли оперативно получать информацию об эвакуации горняков и проводимых работах. Также по телефону психологи дистанционно оказывают квалифицированную помощь, как эвакуированным работникам Норильского рудника, так и их близким.

"В телефонном режиме организована работа двух психологов Центра экстренной психологической помощи МЧС России, а также Главного управления МЧС России по Красноярскому краю", — сообщает краевой главк МЧС.

Помощь семьям

ГМК "Норильский никель" окажет необходимую материальную помощь пострадавшим и семьям погибших при аварии на руднике "Заполярный", сообщил журналистам замдиректора Заполярного филиала по безопасности и охране труда компании Сергей Градюшко.

Траур по погибшим

"Безусловно, будет оказана вся необходимая помощь. Работники "Заполярной строительной компании" являются работниками "Норильского никеля". На них распространяются все условия коллективного договора, который действует в компании, поэтому все абсолютно выплаты, которые положены, будут оказаны. Вся положенная компенсация (семьям погибших — ред.) как от компании, так и от Фонда социального страхования будет оказана", — сказал Градюшко.

В связи с гибелью людей суббота в Норильске объявлена днем траура. Руководство города приняло решение об отмене всех развлекательных общегородских мероприятий, запланированных на 8 июля.

Глава Норильска Олег Курилов и руководитель администрации города Евгений Поздняков выразили соболезнования родным и близким погибших при взрыве на руднике "Заполярный".