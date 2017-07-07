Взрыв метана на руднике "Заполярный": четверо погибли, трое пострадали

КРАСНОЯРСК, 7 июл — РИА Новости. Спасатели завершили эвакуацию людей и поисковые работы на шахте рудника "Заполярный" в Норильске на севере Красноярского края, где, предположительно в результате взрыва метана, погибли и пострадали люди, сообщает краевой главк МЧС.
По данным МЧС, в данный момент работа шахты приостановлена до выяснения причин и обстоятельств произошедшего. На месте работает следственно-оперативная группа.
В пятницу в шахте рудника "Заполярный" ЗФ компании "Норникель" при ведении горно-проходческих работ шахтостроителями "Заполярной строительной компании" произошел взрыв. По предварительной информации, взорвался метан. Четыре человека погибли.
СК и Ростехнадзор
Специалисты Ростехнадзора работают на месте происшествия на шахте рудника "Заполярный" в Норильске, где в пятницу произошел взрыв метана, в ближайшее время будет создана комиссия по расследованию причин взрыва.
"Специалисты Ростехнадзора уже работают на месте. В ближайшее время будет создана комиссия по расследованию причин взрыва", — сказал представитель ведомства.
"Горячая линия" и психологи
"В телефонном режиме организована работа двух психологов Центра экстренной психологической помощи МЧС России, а также Главного управления МЧС России по Красноярскому краю", — сообщает краевой главк МЧС.
Помощь семьям
ГМК "Норильский никель" окажет необходимую материальную помощь пострадавшим и семьям погибших при аварии на руднике "Заполярный", сообщил журналистам замдиректора Заполярного филиала по безопасности и охране труда компании Сергей Градюшко.
Траур по погибшим
Глава Норильска Олег Курилов и руководитель администрации города Евгений Поздняков выразили соболезнования родным и близким погибших при взрыве на руднике "Заполярный".