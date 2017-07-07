На фестивале "Нашествие" нашли тайник с алкоголем

ВОРОНЕЖ, 7 июл — РИА Новости. Сотрудники полиции обнаружили тайник с 257 бутылками алкоголя в первый день рок-фестиваля "Нашествие" в Тверской области, сообщает в пятницу региональное управление МВД.

Ежегодный рок-фестиваль "Нашествие" проходит в Конаковском районе с 7 по 9 июля. Как отмечает полиция, на территорию фестиваля запрещается приносить оружие, опасные предметы, наркотики, а также скоропортящиеся продукты и алкоголь. Обнаруженные запрещенные предметы изымаются стражами правопорядка.

"В первый день фестиваля… на территории палаточного городка обнаружено закопанными в земле 257 бутылок емкостью 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью. В настоящее время по данному факту проводится проверка", — говорится в сообщении.

Полицейскими устанавливаются "организаторы" тайника.

Крупнейший в России фестиваль рок-музыки под открытым небом "Нашествие" существует с 1999 года. Главной площадкой для его проведения с 2009 года стало село Большое Завидово в Тверской области. В этом году на "Нашествии" выступят Дельфин, Найк Борзов, "Несчастный случай", "Сплин", "Алиса", "УмаТурман" и многие другие.