Больница в Башкирии выплатит 500 тысяч рублей из-за забытого в теле зажима

УФА, 7 июл — РИА Новости. Башкирская больница заплатит полмиллиона рублей родственникам пациента, который скончался спустя 17 лет из-за того, что хирурги во время операции забыли в его организме хирургический зажим, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Башкирии Гузель Масагутова.

По ее словам, инцидент с пациентом произошел еще в 1998 году в башкирском городе Бирск. Местный житель попал в аварию и был госпитализирован в городскую больницу, хирурги провели экстренную операцию, но забыли в полости мужчины хирургический зажим.

"Об этом стало известно только спустя 17 лет. В 2015 году 56-летний мужчина почувствовал себя плохо и был госпитализирован в больницу с острой болью в животе. Врачи обнаружили в его кишечнике инородный предмет, они пытались его спасти, но мужчина скончался", — рассказала Масагутова.

Она отметила, что супруга скончавшегося пациента через суд взыскала с больницы 500 тысяч рублей в качестве морального вреда.

"Ранее Уфимский районный суд удовлетворил иск женщины, но решение суда было обжаловано в больнице. В пятницу Верховный суд Башкирии утвердил ранее принятое решение суда. Медицинское учреждение заплатит полмиллиона рублей родственников погибшего", — пояснила собеседница агентства.