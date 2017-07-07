В Москве арестовали члена "орехово-медведковской" ОПГ, скрывавшегося 16 лет

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Суд в Москве в пятницу заключил под стражу участника "орехово-медведковской" преступной группировки Александра Шарапова, находившегося в международном розыске с 2001 года и подозреваемого в пяти убийствах, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК по столице Юлия Иванова.

Шарапова задержали во Владимирской области и затем привезли в Москву. По данным следствия, в составе ОПГ Шарапов в 1994-2001 годах убил пять человек в Москве и Московской области – одни были застрелены, другие взорваны.

Всего же в состав преступного сообщества входило более 30 человек, большинство из них, по словам Ивановой, уже осуждены.

"Сегодня по ходатайству следствия в отношении Александра Шарапова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается", — отметила представитель следствия.