Суд арестовал имущество высокопоставленного сотрудника МВД Башкирии

УФА, 5 июл – РИА Новости, Рамиля Салихова. Прокуратура Башкирия через суд арестовала многомиллионное имущество начальника одного из отделов управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД региона, который, имея годовой доход в размере 1,5 миллионов рублей, купил коттеджи и внедорожники на 21 миллион рублей, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры республики.

"В ходе прокурорской проверки контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам, установлено, что 35-летний начальник одного из отделов управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Башкортостан майор полиции с 2013 по 2015 годы совместно с супругой приобрел 3 квартиры, жилой дом, 3 земельных участка, автомобили "Toyota Highlander", "LEXUS ES 250" общей стоимостью свыше 21,6 миллиона рублей", — сказал собеседник агентства.

По его данным, полицейский также построил в пригороде Уфы коттедж площадью около 200 "квадратов", на его семью оформлен земельный участок в пригороде общей площадью 37 гектаров, при этом, по официальным данным, годовой доход семьи полицейского составлял около 1,5 миллионов рублей.

"Чтобы уклониться от процедуры контроля за расходами, служащий умышленно указал в справках о доходах недостоверные сведения. Учитывая, что начальник отдела УЭБ и ПК МВД по республике не представил доказательств законности приобретения вышеуказанного имущества, прокуратура направила в суд иск о его обращении в доход государства. В настоящее время указанные объекты арестованы", — пояснили в надзорном органе. Кроме того, прокуратура в адрес министра внутренних дел республики внесло представление с требованием об увольнении указанного сотрудника в связи с утратой доверия.

В пресс-службе МВД по Башкирии агентству сообщили, что министром внутренних дел республики генерал-майором полиции Романом Деевым назначена служебная проверка.

"В случае, если факты нарушения антикоррупционного законодательства найдут свое подтверждение в ходе служебной проверки, будет решен вопрос об увольнении сотрудника из органов внутренних дел в связи с утратой доверия и привлечения его непосредственных руководителей к строгой дисциплинарной ответственности", — сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ведомства Максим Родионов.

Он отметил, что материалы служебной проверки будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения о привлечении сотрудника к установленной законом ответственности.