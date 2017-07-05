Сотрудники "Яндекса" возвращаются на работу после эвакуации из-за пожара

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Сотрудники одного из зданий штаб-квартиры "Яндекса", которые были эвакуированы после пожарной сигнализации, приступают к работе, сообщила РИА Новости глава пресс-службы компании Ася Мелкумова.

"Все возвращаются на работу, пожарные нашли причину задымления и разобрались", — сказала она.

Представитель столичного главка МЧС РФ сообщил РИА Новости, что эвакуация персонала прошла в среду днем в бизнес-центре на улице Льва Толстого в Москве, где расположен, в том числе, офис компании "Яндекс". По его словам, загорелись электрические кабели в шахте лифта. В настоящее время пожар потушен, его площадь составляла 6 квадратных метров.