В Москве из-за возгорания эвакуировали здание, где находится офис "Яндекса"

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Эвакуация персонала прошла в среду днем в бизнес-центре на улице Льва Толстого в Москве, где расположен, в том числе, офис компании "Яндекс", сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС РФ.

По его словам, загорелись электрические кабели в шахте лифта. Сколько человек эвакуировано, пока не уточняется.

"Совместно с администрацией проведена эвакуация", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время пожар потушен, его площадь составляла 6 квадратных метров, отметили в ГУМЧС.