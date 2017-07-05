Прокурор потребовал 2,5 года колонии для лидера группировки "Шалтай-Болтай"

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Прокурор в среду потребовал приговорить к 2,5 годам колонии лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева, обвиняемого во взломе почты высокопоставленных чиновников, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде.
Из-за секретности дело рассматривается в закрытом режиме и в особом порядке, поскольку Аникеев полностью признал вину. Его дело выделили в отдельное производство из общего материала в отношении членов хакерской группы (другие обвиняемые – Константин Тепляков и Александр Филинов).
При этом Тимакова и Прокопенко не были признаны потерпевшими по делу.
Аникеев отрицает контакты с ФСБ и политический характер деятельности группы, целью которой, по его словам, была свобода информации и свобода в интернете. Аникеев также отрицает, что шантажировал людей, у которых группа взламывала почту.