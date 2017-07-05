Следователи проверяют обстоятельства смерти пассажира "Уральских авиалиний"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. В Свердловской области ведется проверка по факту смерти мужчины, летевшего из Батуми в Екатеринбург бортом "Уральских авиалиний", сообщил РИА Новости представитель Уральского следственного управления на транспорте СКР.

По данным местных СМИ, инцидент произошел вечером 4 июля, а умерший – пожилой гражданин Грузии.

"По факту проводится проверка. Обстоятельства выясняются", — сказал представитель ведомства.

Информацию о случившемся в "Уральских авиалиниях" подтвердили.

"Смерть пассажира, следовавшего рейсом U6-2638 из Батуми в Екатеринбург, констатировали в медпункте аэропорта города Екатеринбурга. Во время полета никто из сопровождающих пассажира к кабинному экипажу с жалобами на самочувствие не обращался", — уточнила РИА Новости представитель компании.