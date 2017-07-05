Житель Коми, избивший и закопавший подругу в снегу, получил 17 лет колонии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл — РИА Новости. Суд приговорил к 17 годам лишения свободы ранее судимого жителя Коми, который в новогоднюю ночь, поссорившись со своей близкой знакомой, избил ее и закопал в снегу, где девушка скончалась, сообщает СУСК РФ по республике.

Как уточняет следственное управление, в ночь на 1 января 2016 года на тропинке между поселками Дежнево и Ветлосян Ухтинского района мужчина избил попутчицу. "Осознавая, что они находятся в безлюдном месте, температура воздуха ниже нуля (минус 14 градусов), а также, что девушка подает признаки жизни, хотя и находится в бессознательном состоянии, обвиняемый переместил потерпевшую с дороги и закопал в снегу, после чего скрылся с места происшествия. В результате преступных действий девушка скончалась", — отмечает СУСК.

После этого мужчина, переодевшись, направился в кафе, где украл из куртки своего знакомого мобильный телефон и портмоне. Кроме того, ранее в октябре 2015 года он совершил кражу из магазина, после чего был задержан сотрудниками полиции с поличным. В ходе разбирательства он ударил одного из правоохранителей, добавляет СУСК.

Житель Коми признан виновным по статьям "убийство", "применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти", а также "кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину".

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу", — информирует СУСК.