Суд отложил решение по апелляции на приговор "ловцу покемонов" Соколовскому

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Решение по апелляционной жалобе на приговор по делу блогера Руслана Соколовского в Свердловском областном суде отложили на 7 июля, передает в среду корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Судебные прения окончены. Судебное заседание будет продолжено 7 июля в 12.00", — сказала судья.

В августе прошлого года Соколовский разместил на своем канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к 3,5 года лишения свободы условно, признав его виновным в возбуждении ненависти к христианству и исламу. Защита "ловца покемонов" обжаловала решение суда.