В подмосковном лагере дети отравились взятыми из дома продуктами

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Несколько детей, отдыхавших в подмосковном палаточном лагере "Геосфера", госпитализированы в Подмосковье с признаками расстройства пищеварения, предположительно, они отравились взятыми из дома продуктами, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Сегодня утром в Подмосковье в расположении детского палаточного лагеря "Геосфера" несколько детей, прибывших с новой сменой 2 июля, обратились с жалобами на недомогание с признаками расстройства пищеварения. Медицинскими специалистами детского лагеря по результатам осмотра детей из одного отряда было принято решение о направлении их в ближайшее медицинское учреждение для проведения углубленного медицинского обследования", — говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, по результатам обследования принято решение оставить девятерых детей в больнице для дальнейшего наблюдения. Их состояние характеризуется легкой степенью недомогания без признаков инфекции. Другие восемь детей после осмотра вернулись в лагерь.

"Предварительной причиной случившегося стало употребление в пищу привезенных с собой из дома продуктов с нарушением сроков и условий хранения. В детском лагере проводятся все необходимые профилактические мероприятия", — отмечается в сообщении.

В СМИ во вторник появились сообщения об отравлении детей в лагере на территории парка "Патриот" в Одинцовском районе Подмосковья.