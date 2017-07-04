Суд вновь перенес рассмотрение дела о гибели во Внуково главы Total

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Солнцевский суд Москвы в очередной раз перенес слушание дела о гибели во Внуково главы французской нефтегазовой компании Total Кристофа де Маржери, самолет которого потерпел крушение после столкновения со снегоуборочной машиной, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

На скамье подсудимых находится водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко и старший сменный инженер Владимир Леденев. Они полностью признают вину и просят об особом порядке рассмотрения дела, который является смягчающим обстоятельством и при котором суд не может назначить максимальное наказание. Однако для назначения такого порядка нужно согласие всех потерпевших. Суд еще не получил согласие родственников всех погибших, поэтому и отложил слушания.

"Перенести рассмотрение дела на 7 июля", — решила судья.

При крушении самолета 21 октября 2014 года погибли четыре человека — де Маржери и три члена экипажа.